Прокуратура начала проверку после того, как в Новосибирске семь первоклашек получили ожоги из-за кварцевой лампы

В Новосибирской школе №175 первоклассники получили ожог глаз из-за кварцевой лампы. Фото: "Инцидент Новосибирск"\Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура начала проверку после того, как в Новосибирской школе №175 первоклассники получили ожог глаз из-за кварцевой лампы. О произошедшем рассказали родители детей в социальных сетях: по их словам устройство включила местная уборщица прямо во время урока. Некоторым детям пришлось вызвать после случившегося скорую помощь.

— Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в областной прокуратуре.

Как сообщила Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, за медпомощью всего обратились семь детей. Двое предоставили в школу справку от врача с установленными диагнозами «конъюнктивит» и «электроофтальмия».

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются также следователи.

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