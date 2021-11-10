Под Новосибирском пассажирка переплатила за поездку такси в 10 раз, но водитель отказался вернуть деньги

Сибирячка добавила нолик и перевела тысячу за поездку Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Коченево переплатила за поездку в такси 10 раз и пытается вернуть деньги. Источник КП-Новосибирск рассказал ее историю:

— 29-летняя девушка заказала такси в поселке Чик. В конце поездки она скинула на телефон таксиста 1000 рублей вместо 100 рублей. Тот не вернул разницу, — сообщил источник.

Девушка обратилась в полицию. Юрист объяснил, получится ли у нее вернуть деньги.

— Конечно, это для таксиста неосновательное обогащение, но последствий это не влечет. Если поездка была заказана через оператора, то компания должна была назвать стоимость в конце поездки. Переплата — это техническая ошибка компании, и оператор должен произвести возврат денег. Но никакой ответственности для перевозчика это не повлечет, а тем более проверки полиции, — рассказал КП-Новосибирск юрист Михаил Жуков.

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