В Новосибирске перекроют дорогу на Толмачево в ночь на 14 ноября

Дорогу перекроют на несколько часов. Фото: Андрей КАРА

В Новосибирске в районе 6-го километра перекроют дорогу к аэропорту «Толмачево». Об этом сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог. Причина ограничения движения — работы по обустройству пунктов весового и габаритного контроля транспорта.

— 14 ноября с 1:00 до 4:00 будет перекрыта дорога К-24 на аэропорт «Толмачево», — рассказали в пресс-службе ТУАД.

Ранее на этом участке дороги уже ограничивали движение в ночь с 6 на 7 ноября. Тогда там тоже проводили работы дорожные службы.

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