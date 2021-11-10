В Новосибирске дорожники готовятся к предстоящим снегопадам

В Новосибирске дорожные службы готовятся к предстоящему снегопаду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске дорожные службы готовятся к предстоящему снегопаду. Как идут подготовительные работы, проверил начальник департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

— В ближайшие дни нас ожидает начало интенсивных осадков — снег, переходящий в дождь, и гололедица, — сообщил начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк. — Понимаем, что ко всем перипетиям погоды подготовиться невозможно, но у нас есть определенный набор технических средств, противогололедных материалов. Во всех дорожных учреждениях и районных администрациях необходимо организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, способных принимать решения по изменяющейся обстановке, чтобы с минимальными потерями пройти этот период.

Сейчас городская техника готова к работе в зимний сезон на 73%,на базы ДЭУ завезены противогололедные материалы в полном объеме. Чтобы справиться с предстоящими объемами работы, проводится переформирование бригад, заключаются контракты на работу самосвальной техники и фронтальных погрузчиков из других организаций. За прошедшие сутки дорожно-эксплуатационные учреждения управления Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 5536 кубометров снега.

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