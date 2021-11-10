В Новосибирске около ДКЖ собралась огромная очередь: там выступают «Нервы» и Максим Галкин

В Новосибирске возле ДКЖ выстроилась огромная очередь. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске возле ДКЖ выстроилась огромная очередь. Ее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть. Согласно афише учреждения, сегодня, в 19:00, там должны выступать музыкальная группа «Нервы» и пародист Максим Галкин.

На кадрах ролика, опубликованного в паблике Вконтакте «АСТ-54», видно, люди стоят перед входом в культурное учреждение, при этом хвост очереди уже загибается на тротуар.

Возможно, причиной скопления людей послужила небольшая задержка при проверке QR-кодов о вакцинации от коронавируса, которые теперь обязательны на массовых мероприятиях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.