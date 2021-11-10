В Новосибирской поликлинике объяснили огромную очередь детей на медосмотр

Очередь образовалась из-за того, что много пациентов пришло в одно время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске, в среду, 10 ноября в отделении детской поликлиники №4 по адресу улица Новогодняя, 35, образовалась очередь. По словам родителей детей, толпа собралась из желающих пройти медосмотр. Главврач больницы Наталья Века объяснила инцидент.

— 10 ноября с 8:00 до 12:00 часов в отделении был запланирован обязательный профилактический осмотр здоровых детей определенных возрастных категорий из трех детских садов, прикрепленных к нашей больнице, — поясняет главврач. — Пациенты и их родители были приглашены в поликлинику в разное время: к 8:00, к 10:00, к 10:30. Однако большинство пришло на профосмотр одновременно в период с 8:00 до 8:30. Всего на медосмотр пришел 61 ребенок.

Дети должны были пройти медосмотр у узких специалистов: невролога, офтальмолога, гинеколога, эндокринолога и оториноларинголога. Однако последнего вызвали в военный комиссариат, и пациенты вынуждены были ждать его возвращения, что усугубило очередь.

Чтобы в дальнейшем предотвратить образование очереди, администрация больницы решила приглашать каждого пациента индивидуально, по записи.

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