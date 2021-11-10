Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра

Фото: duma.gov.ru

Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур, заявил один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он указал, что теперь эта процедура будет необходима лишь перед постановкой подержанной машины на учет и только в том случае, если она старше 4 лет.

- При этом в сфере коммерческих и пассажирских перевозок, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются - там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Наш законопроект уже нашел поддержку в правительстве. Сейчас задача - максимально оперативно обеспечить его принятие в Госдуме, чтобы он как можно скорее заработал на практике, - сказал Андрей Турчак.

Как напомнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании, согласно действующему законодательству ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправных автомобилей - запрещена.

Депутат Госдумы Виктор Игнатов отметил, что принятие законопроекта об отмене обязательного техосмотра очень своевременно.

- По официальным данным, в России около 49 миллионов автотранспортных средств. И по статистике ГИБДД вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов по причине технических неисправностей очень низкая. Очевидно, что техосмотр превратился в формальную фикцию, которая никаким образом не коррелируется с реальной ситуацией на дорогах, - считает Виктор Игнатов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 миллионов машин моложе 10 лет. По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже 4 года и более.

Документ подготовили Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция «Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.