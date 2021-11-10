В Новосибирске ели на площади Ленина «причесывают» к зиме

В Новосибирске уже начали готовиться к празднованию Нового года.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске уже начали готовиться к празднованию Нового года. В среду, 10 ноября, в центре города начали приводить в порядок ели около оперного театра и развешивать украшения.
Ели на площади Ленина приводят в порядок.
Фото: Евгений КОЧКИН
— Специалисты МКУ «Горзеленхоз» при участии главного специалиста группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна ЦСБС СО РАН Юрия Овчинникова проводят формовочную обрезку елей в составе пейзажных групп рядом с памятником на площади Ленина, — сообщили в мэрии города.
Первые гирлянды уже появились в центре города.
Фото: Евгений КОЧКИН
Тем временем горожане уже заметили, что в центре города начали развешивать новогодние украшения. Так, над проезжей частью уже появились первые связки гирлянд.
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