Бывшее здание новосибирского роддома № 2 остается в системе здравоохранения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершили реорганизацию роддома № 2. Здание останется в системе регионального здравоохранения. В нем расположится филиал поликлиники № 2. Для него по программе модернизации первичного звена приобрели новое оборудование. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Известно, что Городской клинической поликлинике № 2 переходят бывшие здания женской консультации на улице Лескова и роддома на улице Чехова. Так, в здании бывшего роддома откроют структурные подразделения Городской клинической поликлиники.

По данным главврача поликлиники Игоря Сабурова, на втором этаже расположится дневной стационар паллиативного отделения. На первом этаже будет диагностический центр. Для него уже закупили новое оборудование. Как уточнил главврач, там будут проводить различные обследования — эндоскопию, УЗИ, функциональную диагностику. Кроме того, там будут принимать пациентов кардиологи и онкологи.

Помимо этого, отдельный кабинет выделят для системы нагрузочного тестирования — стресс-тест системы с велоэргометром. По словам врачей, это новейшее оборудование, которое позволяет проверить, как у пациента работают легкие и сердце.

— Всего на оснащение Городской клинической поликлиники № 2 в этом году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» направлено более 38 млн рублей, — уточнили в правительстве Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, с 2021 года в Новосибирской области стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы». Ее утвердило Правительство региона. За пять лет реализации программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц.

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