Общественность региона одобрила проект бюджета Новосибирской области на 2022 год. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На публичных слушаниях, которые состоялись в Заксобрании Новосибирской области, рассмотрели проект финансового документа региона — закона Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Мероприятие состоялось во вторник, 9 ноября.

Участниками слушаний стали: первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены Правительства региона, депутаты регионального парламента, представители муниципальных образований области, научного сообщества, общественники.

Как уточнили в правительстве Новосибирской области на мероприятии представили прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как сообщил зампредседателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков, при формировании проекта бюджета на предстоящий период Правительством региона были учтены все социальные обязательства, наказы избирателей, строительство социальных объектов, а также сформированы и новеллы.

— Со следующего года по решению Правительства РФ мы будем иметь возможность вкладывать те бюджетные кредиты, которые нужно было отдавать в ближайшие годы, в социальную инфраструктуру — это ряд проектов, которые будут давать хорошую налоговую отдачу, — отметил Владимир Знатков.

По данным правительства, основные направления, на которые будет сделан упор в ближайшие годы, — обеспечение конкурентоспособности зарплат работников бюджетной сферы, обеспечение всех необходимых выплаты и компенсации гражданам — получателям мер социальной поддержки, расходы дорожного фонда, расходы на транспортное обслуживание населения, обеспечение социального страхования населения. Также приоритетными направлениями являются поддержка программ в сфере ЖКХ, дорожного сектора, строительство объектов социальной инфраструктуры, реализацию региональных проектов.

По итогам проведения публичных слушаний по проекту закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» будут приняты и направлены для обсуждения в профильном комитете Законодательного Собрания Новосибирской области соответствующие рекомендации.

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