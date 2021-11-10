В Новосибирске взяли под стражу 17-летнего подростка, который ударил ножом ровесника

Расследование дела продолжается. Фото: Предоставил Следственный комитет Новосибирской области
В Новосибирске взяли под стражу 17-летнего парня, напавшего на своего ровесника с ножом в районе площади Карла Маркса. Об этом сообщили в областном следственном комитете.
— Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемого взяли под стражу. Показания он дать отказался, — рассказали следователи.
Напомним, инцидент произошел в понедельник, 8 ноября. Тогда 17-летний подросток увидел на улице конфликт между девушкой и молодым человеком, заступился за сибирячку и получил несколько ударов ножом. Его госпитализовали, а нападавшего на месте задержала полиция. Сейчас пострадавший парень все еще находится в больнице.
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