Новосибирец угрожал расправой соседскому мальчику, который мешал ему шумом

В Новосибирске мужчина угрожал расправой соседскому ребенку за то, что тот, якобы, шумел и мешал ему. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске мужчина угрожал расправой соседскому ребенку за то, что тот, якобы, шумел и мешал ему. Родители мальчика сообщили о случившемся в полицию и написали пост в соцсетях.

— В субботу, 6 ноября, около 18:20, во дворе дома, где не было других взрослых, мужчина, проживающий в квартире под нами, угрожал нашему сыну и двум его приятелям убийством из-за того, что ребенок громко бегает, играет и мешает ему, — написали сибиряки в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В полиции подтвердили факт поступления заявления от сибиряков и сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас произошедшим заинтересовались и следователи:

— Проводится доследственная проверка по факту угрозы убийством 11-летнему мальчику местным жителем во дворе жилого дома на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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