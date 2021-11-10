Новый рекорд: в Новосибирске выявили 405 случаев коронавируса за сутки

За сутки умерли 16 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области за минувшие сутки установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Так, по данным на утро 10 ноября, в регионе выявили еще 405 зараженных. Кроме того, умерли еще 16 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб правительства области.

— Это были мужчины в возрасте 40, 57, 65, 68, 79, 81, 84 лет и женщины в возрасте 28, 40, 42, 71, 73, 85, 92 лет и две женщины в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 516 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В реанимациях сейчас лечатся 357 человек. Из них к ИВЛ из-за невозможности самостоятельного дыхания подключены 67 человек.

По последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у 74 761 жителей Новосибирской области, в том числе у 7 472 детей. Что касается тех, кто сумел побороть болезнь, то их — 55 114 человек.

Ранее сообщалось, с 30 октября в регионе ввели новые ограничения. Так, начали проверять QR-коды на входе в кафе, рестораны, театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, где присутствует больше 100 человек. Работников старше 60 лет отправили на удаленную работу, чтобы они за это время успели пройти вакцинироваться от ковида.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber