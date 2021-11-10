В Новосибирске начнутся снегопады и гололед. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске начнутся снегопады и гололед. По словам синоптиков, непогода в городе разыграется уже в четверг, 11 ноября.

— В Новосибирске в ближайшие три дня 11, 12 и 13 ноября ожидается пасмурная погода, местами возможен мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха будет удерживаться в районе -3…+2 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 5-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Схожий прогноз дают синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они обещают сибирякам температуру воздуха от -1 до 0 и снегопад.

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