В Новосибирске начнутся снегопады и гололед.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске начнутся снегопады и гололед. По словам синоптиков, непогода в городе разыграется уже в четверг, 11 ноября.
— В Новосибирске в ближайшие три дня 11, 12 и 13 ноября ожидается пасмурная погода, местами возможен мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха будет удерживаться в районе -3…+2 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 5-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Схожий прогноз дают синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они обещают сибирякам температуру воздуха от -1 до 0 и снегопад.
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