В Академгородке подвели итоги раздельного сбора мусора. Фото: "Навигатор".

В Советском районе Новосибирска почти год назад, 13 ноября, установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Об итогах такой сборки отходов рассказали в мусоровывозящей компании порталу «Навигатор».

— В Академгородке выставили контейнеры для фракционного сбора трех типов: под пластик и металлы — 71, под стекло — 16, для сбора картона — 12. Всего 99 штук. Если сравнивать наполняемость контейнеров здесь с центральными районами города, то стоит отметить, что она выше в два раза, несмотря на более низкую плотность населения. В центре вывозим два раза в неделю, а в Академгородке вывоз раздельно собранных отходов осуществляется трижды: по понедельникам, четвергам и субботам. Такое решение было принято, когда мы заметили, что уже к четвергу контейнеры с пластиком заполняются под самую крышку, — рассказал заместитель исполнительного директора ООО «Арктика Сити» Евгений Книжник.

Он отметил и более высокое качество РСО, которые вывозят из Советского района. По словам Евгения Книжника, новосибирцы кладут в контейнеры отмытые, упакованные и рассортированные отходы. Он предположил, что такому подходу их научили организаторы акции «Зеленая белка».

Кроме того, увеличивается объемы вывоза мусора из Академгородка. Так, за сентябрь 2021 года оттуда вывезли свыше 1050 кубометров бытовых отходов. Вероятно, взгляд на людей на раздельный сбор мусора изменился после получения возможности отправлять часть отходов на переработку, а не на мусорные полигоны.

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