Cельский Кен уехал из Новосибирской области после травли в родном селе

Сельский Кен исполнил мечту и переехал в Санкт-Петербург. Фото: предоставлено Дмитрием Кабановым // Данилой Францевым

Данила Францев — сельский Кен из сибирской глубинки — исполнил мечту о переезде из родного села.

— Я уехал в другой город — Санкт-Петербург. Занимаюсь шоу-бизнесом, больше пока никаких комментариев, — рассказал КП-Новосибирск Данила Францев.

Напомним, сирота из сибирской глубинки превратился в «куклу Кена» еще два года назад. В детстве Данила Францев остался один — его бросила мать, а отец попал в тюрьму. Мальчика растила двоюродная бабушка в поселке Маслянино. До 8 класса парень был скромным и робким школьником, но затем решил стать похожим на куклу Кена. Односельчане не одобряли внешний вид фрика, однако тот не боялся появляться на улице накрашенным и в гламурном наряде. ОДносельчане начали его травить: подростки кидали в него камни, взрослые угрожали расправой и требовали не общаться с девушками. В

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