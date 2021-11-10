В Новосибирской области не планируют ужесточать ковидные ограничения при посещении торговых центров

В Новосибирской области пока не планируют вводить новые коронавирусные ограничения в ТЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области пока не планируют вводить новые коронавирусные ограничения при посещении торговых центров. Об этом в среду, 10 ноября, на пресс-конференции сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

— Мы, конечно, рассматриваем и более негативный сценарий и должны быть готовы к нему. Мы смотрим за тем, как ситуация развивается в регионах. Какая реакция у жителей и у поставщиков услуги. Но сейчас пока ни о каких дополнительных ограничениях речи нет. Мы будем просто просить людей прививаться, а от кого-то уже требовать — в тех отраслях, где вакцинация стала обязательной, — пояснил министр.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области расширили список категорий работников для обязательной вакцинации. Теперь в него входят сотрудники гостиниц и курьеры.

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