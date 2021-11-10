Новосибирцев возмутила стена в подъезде, построенная председателем ТСЖ

Ограждение построили в подъезде Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители дома на улице Зеленая Горка 11/1 в Новосибирске возмущены стеной в подъезде. они уверяют, ее построил председатель ТСЖ Сергей Трофимов. По словам горожан, мужчина возвел ее, не согласовав с ними. Но сам председатель рассказал КП-Новосибирск обратное.

— Во-первых, это не стена, а ограждение, во-вторых, оно носит временный характер, а в-третьих, установка ограждения была после проведенного опроса, в котором 60% жителей проголосовали «за» него, — пояснил КП-Новосибирск председатель ТСЖ.

По словам Сергея Трофимова, в их доме не предусмотрено место, где бы хранились лопаты, веники и другие принадлежности дворников. Именно это и стало причиной появления такой временной постройки. Мужчина удивляется тому, что жители дома высказываются против данного ограждения, потому что в опросе каждый мог принять участие. Но многие от его прохождения отказались.

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