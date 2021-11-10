В новосибирских поликлиниках будут прививать от ковида без записи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новосибирских поликлиниках планируют прививать от коронавируса без предварительной записи. Такой кабинет уже заработал в поликлинике № 1. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

— Кабинет для тех, кто хочет привиться без записи открыли в поликлинике напротив регистратуры. В регистратуру при этом обращаться не нужно. Для того, чтобы получить вакцину, пациенту нужно заполнить анкету и согласие на прививку, а также пройти прием у терапевта. Если противопоказаний нет — зайти в процедурный кабинет. Очередь в такие кабинеты движется быстро. Работа налажена, — сообщает Минздрав Новосибирской области.

В поликлинике работает отдельный кабинет и для тех, кто записывался на прививку заранее. Таких пациентов отправляют на третий этаж.

По словам главврача поликлиники Сергея Дорофеева, вакцинация по записи все же в приоритете. Отдельный кабинет открыли из-за большого количества желающих вакцинироваться без записи. Ранее между пациентами поликлиники возникали конфликты.

— Такие проблемы возникали, до рукопашной не доходило, но некоторая перебранка возникала. Мы старались через одного пропускать в такой ситуации. Собственно, это и мотивировало нас, чтобы развести людей не только по кабинетам, но и этажам, чтобы потоки не перекрещивались. На первом этаже все в одинаковых условиях: пришли без записи, стоят. Мы стараемся все достаточно быстро делать, — поделился врач.

Как заявила замминистра регионального здравоохранения Лада Шалыгина, вакцинацию без записи нужно внедрить во всех поликлиниках области. Она уверена, такое решение поможет распределить потоки желающих привиться.

— Это очень удобно: во-первых, мы не создаем скученности. Во-вторых, позволяем жителям, желающим сегодня вакцинироваться от коронавируса, сделать это в максимально короткий срок, — подчеркнула Лада Шалыгина.

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