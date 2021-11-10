Задержан за кражу мидий

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 12:50 в алкомаркете Кировского района двое нетрезвых молодых мужчин пытались украсть бутылку водки. Попытка успехом не увенчалась - похитители были задержаны, водка - возвращена магазину.

В 15:09 в продуктовом магазине на ОбьГЭС охранником Агентства Безопасности ГВАРДИЯ был задержан мужчина, пытавшийся вынести в пакете с личными вещами упаковку замороженных мидий стоимостью 500 рублей. Пойманный на краже с поличным, воришка не отказался от приобретения товара и внёс за мидии деньги в кассу.

В 15:42 в супермаркете Центрального района охранник застал одного из покупателей за процессом кражи бутылки водки путем прятания под одеждой. Спиртное у мужчины было изъято, а сам он передан сотрудникам полиции. Сумма предотвращенного ущерба составила 350 рублей.

А вот задержанный в 16:40 в этом же магазине другой мужчина, пойманный на краже бутылки водки с поличным, вызвал на место происшествия наряд полиции самостоятельно. Гвардейцу лишь оставалось передать задержанного прибывшим полицейским, что и было сделано.

В 18:04 кнопка тревожной сигнализации была нажата в одном из магазинов Железнодорожного района. Продавцы заметили, что мужчина пытается украсть бутылку водки емкостью 0,25 литра и поллитровую банку пива, и вызвали группу быстрого реагирования. Прибывшие на вызов бойцы ГБР задержали и передали похитителя полицейским. Сумма ущерба составила 245 рублей.

Последняя за вчерашний день попытка совершения кражи была предпринята в 20:05 в магазине Кировского района. Молодой человек взял с витрины полукилограммовую упаковку кофе “Нескафе” и собирался вынести её без оплаты. Действиями охранника магазина кража была пресечена, ущерб в сумме 669 рублей не наступил.