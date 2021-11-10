Мэрия Новосибирска потратит 6 миллионов рублей на уборку снега

В общей сложности на уборку снега потратят 6 миллионов рублей Фото: Иван Макеев

Новосибирские власти потратят по три миллиона рублей на уборку снега с улиц города. На сайте госзакупок появились два аукциона: их объявило новосибирское дорожно-эксплуатационное учреждение № 1.

— Количество предоставляемого транспорта отражается в заявке и может составлять от 30 до 80 единиц техники единовременно. При возникновении неисправности предоставленного автотранспорта во время оказания услуг, исполнитель обеспечивает непрерывный цикл оказания услуг, - говорится в документе.

В нем также указан график водителей — днем с 8:00 до 20:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), ночью с 20:00 до 8:00 (перерыв на обед с 1:00 до 2:00).

Также известно, что снег нужно будет убирать до 31 декабря 2021 года..

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