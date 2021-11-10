В Новосибирске к лабораторному корпусу медуниверситета съехались пожарные. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 10 ноября, в лабораторном корпусе медуниверситета на Залесского, 4 сработала пожарная тревога. К зданию оперативно прибыли сотрудники МЧС.

— По прибытию установлено, что в результате опытов произошло срабатывания пожарной сигнализации, горения нет, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что 320 студентов вуза спустились на первый этаж. После проверки пожарных медуниверситет продолжил работу в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

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