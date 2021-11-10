В Новосибирске начнут отстранять от работы непривитых сотрудников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от ковида. В том числе ведется активная иммунизация профессиональных групп, которые должны поставить прививки в обязательном порядке. Так, с 21 ноября 2021 года сотрудники, не привившиеся первым компонентом вакцины, будут отстранены от работы. Постановление об этом подписал главный санитарный врач региона.

— Главным врачам совместно с руководителями муниципальных образований необходимо в ежедневном режиме проводить мониторинг и анализ прохождения обязательной вакцинации подлежащих ей профессиональных групп, — заявил на совещании в правительстве первый замгубернатора Юрий Петухов.

По данным замминистра здравоохранения Новосибирской области Лады Шалыгиной, с 12 октября, с момента выхода постановления о введении обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп, вакцину от ковида поставили 208 тысяч сибиряков. Это число включает не только тех, кто должен был привиться в обязательном порядке, но и граждан, которые решили поставить вакцину добровольно.

В правительстве Новосибирской области напомнили, в постановлении главного санитарного врача сказано, получить первый компонент вакцины отдельные категории граждан должны до 21 ноября. А полностью завершить курс вакцинации им нужно до 21 декабря 2021 года.

— За нарушения требования по обязательной вакцинации законодательством РФ предусмотрены штрафные санкции по статье 6.3 КоАП: от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, — добавили в правительстве.

Известно, сейчас на территории Новосибирской области работают 93 прививочных пункта. Кроме того, действуют 33 мобильных пункта, а еще 98 мобильных бригад. Дополнительно работают пункты вакцинации в ТЦ «Версаль» и «Океан». Помимо этого, со среды, 10 ноября, в ТРЦ «Аура» снова начнет работать прививочный пункт.

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