Андрей Шимкив: Будет газ – люди приедут

Предложение Председателя регионального парламента Андрея Шимкива вызвало единогласную поддержку коллег и общественности.

В ходе публичных слушаний по проекту закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в докладе министра экономического развития Льва Решетникова прозвучало, что в 2019-2021 году количество проживающих в регионе снижается. По оценочным данным, в настоящее время в регионе 2 млн 785 тысяч человек. В перспективе 12 муниципальных районов и городских округов прогнозируют прирост населения либо поддержание его текущего уровня (в лидерах – Новосибирский, Мошковский, Сузунский районы). В 18 районах население будет уменьшаться – темп убыли населения наиболее высок в Убинском, Доволенском, Здвинском районах.

Первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров констатировал:

- На вашем графике районы округа, который я представляю, находятся на последних местах, ниже середины. Каким образом можно ликвидировать неравномерность территориального развития?

- Где мы не создадим условия для жизни, в тех районах и предприятия не нужны, – выразил убежденность Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, обратившись к Льву Решетникову. – Вы знаете мое настороженное отношение к концессиям и ГЧП, но если вы предложите концессию или ГЧП по газификации области, мы вам стоя поаплодируем! Ведь 21 век, а люди еще печки топят! Если бы привлечь на газификацию кредиты плюс собственные средства… Говорим: не будет работы – люди уедут. Но будет газ – люди приедут!

Андрей Шимкив уточнил: речь идёт о том, чтобы включить газификацию в перечень объектов, на которые регион получает инфраструктурные кредиты.

Зал встретил слова Председателя Заксобрания аплодисментами. Председательствующий публичных слушаний Фёдор Николаев предложил обсудить текст обращения от депутатов Новосибирской области на профильном комитете Заксобрания. По мнению Андрея Шимкива, обращение к руководству страны по вопросу газификации Новосибирской области следует принять на сессии, которая запланирована на 25 ноября.