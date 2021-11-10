Минтранс Новосибирской области проверит качество дорог, отремонтированных в снегопад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минтранс Новосибирской области проверит качество дорог, которые ремонтировали в снегопад. Ранее очевидцами таких работ стали горожане. Они, возмутившись увиденным, сняли происходящее и опубликовали в Сети. После того, как информация появилась в СМИ, ей заинтересовались местные власти.

— Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области усилило работу с заказчиками и подрядчиками. На автодороги, ремонтируемые за счет областного бюджета, направлен дополнительный независимый лабораторный контроль качества, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

После проверки качества выполненных дорожных работ будет понятно, насколько ремонт соответствует нормативным требованиям.

В правительстве также уточнили, что заказчиком работ на улице Блюхера выступает мэрия города. Именно там на днях дорожный рабочий, ремонтировавший тротуар в снег, нагрубил горожанам.

Известно, что в Минтрансе провели с представителями заказчиков дорожных работ беседу о том, что ремонтировать дороги в снег недопустимо. Кроме того, подрядчику указали на то, что общаться с населением можно лишь в корректной форме.

Ранее сообщалось, что ужесточить контроль за соблюдением правил ремонта дорожного полотна поручил губернатор Андрей Травников. Власти сообщали, если объект не будет сделан качественно, его не примут.

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