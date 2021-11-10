Прокуратура Новосибирска планирует купить квартиру за 7,7 миллионов рублей

В квартире должно быть минимум три комнаты
Фото: Александр ГЛУЗ
Генпрокуратура России по Сибирскому федеральному округу хочет купить трехкомнатную квартиру за 7,7 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Жилое помещение не должно находиться в цокольных, подвальных и полуподвальных, технических этажах жилых домов и не должно относиться к категориям ветхого и аварийного жилого фонда, подлежащего сносу, реконструкции и капитальному ремонту, — сообщается в документе.
На сайте госзакупок сказано, площадь квартиры должна быть не менее 104 квадратных метров, из которых жилая будет составлять 53 квадратных метров. Кроме того, в ней должны быть три комнаты, а также балкон или лоджия. Сама недвижимость должна находиться в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном или Дзержинском районах.
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