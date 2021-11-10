В Новосибирске загорелась квартира в высотке. Фото: "АСТ-54".

В среду, 10 ноября, в Заельцовском районе Новосибирск произошел пожар. Там на улице Красный проспект 102/3 загорелась квартира в многоэтажке. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.

— Пожар случился в квартире на 9-м этаже. Огонь потушили оперативно прибывшие пожарные, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Новосибирской области происшествие пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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