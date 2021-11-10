Сибирячка просит сдать кровь для мамы после инсульта.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жительница Новосибирска Татьяна просит откликнуться неравнодушных горожан и сдать кровь для ее мамы — Галины Пимоновой. Сейчас 72-летняя женщина лежит в реанимации 34-й больницы, в кардиологическом отделении.
— Мы будем признательны каждому, кто сможет помочь, приехав по адресу: Серафимовича 2/1 с 8:30 до 12:00 с понедельника по пятницу. При себе иметь паспорт. При сдаче крови обязательно сказать: для Пимоновой Галины Ефимовны 1949 года рождения, — уточнила КП-Новосибирск дочь сибирячки, Татьяна.
Как уточнила КП-Новосибирск женщина, у ее мамы случился инсульт, который вызвал серьезные последствия для организма.
— Мамочка похудела очень, весит сейчас 52 килограмма, после реанимации еще больше сбросит вес, — добавила сибирячка.
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