В новосибирском лицее не выпускают детей на улицу

Турникеты остаются выключенными до окончания уроков. Фото: "Ненаучный Городок"

В новосибирском Лицее № 130 имени академика М. А. Лаврентьева ученикам запретили выходить из школы до 12:40. Там было принято решение выключить турникеты на выходе. Об этом стало известно из группы «Ненаучный Городок» в соцсети «Вконтакте».

— Кроме как «театром безопасности» это назвать нельзя. Охранники практически всегда знают в лицо всех учеников и в силах контролировать входящих и выходящих людей, — пишет автор поста.

По словам анонима, турникеты делают школу «недружелюбным местом» с перегороженным входом как на режимном объекте или в бизнес-центре.

Директор школы подтвердила КП-Новосибирск, что учащиеся их школы не могут покинуть учебное заведение до окончания всех уроков.

— Такое решение принято в целях безопасности детей. Они могут покинуть территорию школы в том случае, если, например, есть записка от родителя, в которой говорится, что ребенку нужно к врачу к определенному времени. В остальных случаях до окончания занятий ученик не может покидать территорию школы, — пояснил КП-Новосибирск директор лицея.

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