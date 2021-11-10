Пробки в Новосибирске на утро 10 ноября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 10 ноября 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 10 ноября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Троллейной, Титова, Покрышкина и Блюхера. Затруднено движение по Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улице Новогодней и по проспекту Карла Маркса.
На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Затруднено движение по улицам Зыряновской, Восход, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 10 ноября, составил 6 баллов.
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