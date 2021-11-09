Вирусолог объяснил, могут ли вакцины полностью защитить от дельта-коронавируса

Вирусолог объяснил эффективность современных вакцин против нового штамма коронавируса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Профессор вирусологии, заведующий отделом центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что современные вакцины от коронавируса не так эффективны при защите от нового «дельта»-штамма, но все-таки могут быть эффективны при защите от него.
— Существующие в мире вакцины уже не полностью соответствуют иммунному ответу, который образуется у людей после заболевания, вызванного «дельта»-инфекцией. Есть некоторые потери эффективности этих вакцин для лечения больных и инфицированных вирусом «дельта», — рассказал ученый изданию NEWS.ru.
Тем не менее, вирусолог отметил, что препараты, в частности — «Спутник V», помогают предотвратить тяжелое течение болезни и позволяют легче ее перенести, а в некоторых случаях — могут быть полной защитой даже от «дельта»-штамма.
Напомним, в Новосибирской области сейчас активно продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на 9 ноября, в регионепервым компонентом вакцинировано уже 988 412 человек. Полностью завершили курс вакцинации 842 003 человека. Всего к настоящему моменту в Новосибирскую область поступило 1 227 775 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»).
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