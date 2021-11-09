Новосибирец убил мужчину, заступаясь за свою мать

Новосибирец убил 61-летнего мужчину, который пытался избить его мать. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирец убил 61-летнего мужчину, который пытался избить его мать. ЧП произошло еще в августе 2019 года, однако найти тело погибшего удалось только сейчас.

— 45-летний мужчина застал ссору его матери с 61-летним мужчиной в ее квартире в Советском районе. В какой-то момент старший из сибиряков попытался ударить женщину, однако сын встал на ее защиту, и убил мужчину, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Потом 41-летний младший брат мужчины и его знакомый отвезли тело убитого сибиряка в лес и сбросили в овраг.

Долгое время 61-летний сибиряк считался без вести пропавшим. Его тело нашли недавно — 8 ноября, сейчас оно направлено на судмедэкспертизу. 45-летнего мужчины, напавшего на него, не стало в январе этого года. А его мать, брат и его знакомый дали признательные показания. Сейчас в этой истории разбираются следователи.

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