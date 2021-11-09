Под Новосибирском нашли пропавшую 17-летнюю девочку-подростка

Девушка потеряла телефон. Фото: соцсети

В Новосибирской области завершились поиски пропавшей 17-летней девочки-подростка из села Белое. Местные жители рассказали КП-Новосибирск о ходе ее поисков:

— Девочка из села никуда не уезжала: он потеряла телефон и не могла выйти на связь. Родственников в селе у нее нет, а попросить позвонить не могла — номера не помнит. Спасибо людям, они увидели пост и помогли, — рассказал знакомый пропавшей девушки.

Ранее родственники сообщали, что девушка 1 ноября ушла из дома в селе Белое Карасукского района и перестала выходить на связь. Они объявили поиск в социальных сетях, но к поисковикам не обращались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском пропала 17-летняя девочка-подросток

1 ноября она ушла из дома в селе Белое (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.