Под Новосибирском нашли пропавшую 17-летнюю девочку-подростка

Девушка потеряла телефон. Фото: соцсети
В Новосибирской области завершились поиски пропавшей 17-летней девочки-подростка из села Белое. Местные жители рассказали КП-Новосибирск о ходе ее поисков:
— Девочка из села никуда не уезжала: он потеряла телефон и не могла выйти на связь. Родственников в селе у нее нет, а попросить позвонить не могла — номера не помнит. Спасибо людям, они увидели пост и помогли, — рассказал знакомый пропавшей девушки.
Ранее родственники сообщали, что девушка 1 ноября ушла из дома в селе Белое Карасукского района и перестала выходить на связь. Они объявили поиск в социальных сетях, но к поисковикам не обращались.
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