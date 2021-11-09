В Новосибирской области корейский бизнесмен потерял 1,8 миллион рублей на криптовалюте

Мошенник обманул жителя Новосибирской области почти на 26 тысяч долларов Фото: Иван МАКЕЕВ

Корейский бизнесмен из поселка Кольцово в Новосибирской области потерял почти два миллиона рублей, попавшись на удочку мошенников. Они предложили ему зарабатывать на криптовалюте, но вместо огромной прибыли, мужчина понес большие убытки.

— Мошенники убедили мужчину покупать биткоины, которые якобы могут принести ему большой доход при игре на бирже. Когда бизнесмен получил уведомление о том, что у него в личном кабинете на одном из сайтов, где он играл на бирже, лежат 85 тысяч долларов, он решил вывести деньги и прекратить торги, но для этого ему необходимо было заплатить комиссионные обменникам. Их он перевел, а вот получить свои деньги ему так и не удалось, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Так, всего мужчина потерял 1 миллион 857 тысяч рублей. О случившемся он сообщил в полицию, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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