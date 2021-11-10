Полицейские задержали новосибирца за убийство, совершенное 27 лет назад

В Тюменской области задержали новосибирца за убийство, совершенное 27 лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирца задержали в Тюменской области за убийство, совершенное 27 лет назад. Мужчина скрывался от полицейских с 1994 года.

— Он привлекался к уголовной ответственности по статье 103 УК тогда еще РСФСР. И только в этом году сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Калининский» в ходе обработки информации он был обнаружен в Тюменской области, — рассказал КП-Новосибирск заместитель начальника регионального управления уголовного розыска, начальник отдела организации оперативно-служебной деятельности и методического обеспечения Евгений Богомазов.

Сейчас подозреваемого доставили в Новосибирск для дальнейшего расследования уголовного дела.

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