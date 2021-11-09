В Новосибирске в здании бывшего роддома №2 откроют поликлинику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в здании бывшего роддома №2 откроют поликлинику. Об этом сообщили в правительстве региона во вторник, 9 ноября.

— Бывшие здания женской консультации на улице Лескова и роддома на улице Чехова переходят Городской клинической поликлинике № 2. В здании бывшего роддома до конца года откроются структурные подразделения Городской клинической поликлиники № 2. Ирена Дремова, которая ранее руководила роддомом № 2, назначена на должность главврача Гинекологической больницы № 2, — сообщили в правительстве.

На втором этаже здания будет располагаться дневной стационар паллиативного отделения, а на первом — диагностический центр. Тут будут проводить УЗИ, эндоскопию, будут принимать онкологи и кардиологи. Отдельный кабинет займет система нагрузочного тестирования — стресс-тест система с велоэргометром. Это специальное оборудование с компьютером и велотренажером, которое позволит оценивать работу сердца и легких.

На модернизацию поликлиники №2 в Новосибирске, которая должна проходить в 2021-2025 годах, направлено более 38 миллионов рублей.

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