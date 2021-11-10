Погода в Новосибирске на 10 ноября 2021 года: температура повысится выше нуля

Температура в Новосибирске поднимется до +3. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 10 ноября 2021 года: в город накануне грядущих морозов пришло потепление. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

—Днем в Новосибирске температура составит +1…+3 градуса. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области воздух прогреется до +4, а ночью местами понизится до -10 градусов. Также везде, кроме юго-запада региона, пройдет мокрый снег.

«Яндекс.Погода» дает похожий прогноз: +1…+3 градуса. Утром будет ясно, а в середине дня начнется снег.

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