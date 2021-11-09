В Новосибирске продают ТЦ «Вереница» за 340 миллионов рублей

В Новосибирске торговый центр «Вереница», расположенный около зоопарка, продают за 340 миллионов рублей. Фото: avito.ru

В Новосибирске торговый центр «Вереница», расположенный около зоопарка, продают за 340 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

— Торговый центр «Вереница» площадью 2162 квадратных метров с земельным участком 26 соток в собственности. Два этажа, заполняемость 100%. Среднесуточный трафик- до 4500 человек, — сообщается в объявлении.

В объявлении также указано, что срок окупаемости здания после покупки составит 8 лет. По информации городских онлайн-карт, сейчас в здании ТЦ располагаются несколько десятков организаций, в числе которых разные магазины, аптека, ателье, ломбард, пекарня и овощные киоски.

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