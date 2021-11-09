Региональный минтранс проверит асфальтированные в снегопад новосибирские дороги

Минтранс проверит новосибирские дороги, которые ремонтировали в снег. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

После публикаций в СМИ о том, что в Новосибирске дороги ремонтируют в снегопад, региональный минтранс по поручению Губернатора Андрея Травникова усилил работу с заказчиками и подрядчиками.

На дорожных объектах Новосибирска будет проведен лабораторный контроль качества выполненных работ, по его результатам специалисты примут решение о соответствии работ действующим нормативным требованиям. На указанной в публикациях улице Блюхера, во время ремонта которой произошел инцидент, связанный с грубым обращением рабочего с гражданами, производились работы по ремонту тротуара в рамках муниципальной программы — заказчиком этих работ выступает мэрия Новосибирска.

Напомним, укладку асфальта в снегопад на улице Блюхера сняла на телефон одна из прохожих: девушку возмутило такое проведение работ. Поведение сибирячки вызвало недовольство у рабочего, который попытался помешать ей и закрыть камеру смартфона рукой.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провело разъяснительную работу с представителем заказчиков дорожно-строительных работ (мэрией Новосибирска), которые в свою очередь организовали беседу с подрядчиками о недопустимости проведения ремонтных работ с нарушением технологии, в период выпадения осадков. Подрядчику также было указано на необходимость корректного обращения с гражданами.

По результатам данного инцидента, региональным минтрансом дополнительно направлен независимый лабораторный контроль качества на участки автомобильных дорог, ремонт на которых выполняется за счет средств областного бюджета, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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