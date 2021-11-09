Прокуратура Новосибирска запросила пять лет колонии для экс-директора НИИТО Михаила Садового

Гособвинение запросило для бывшего директора НИИТО Михаила Садового пять лет колонии и штраф. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гособвинение запросило для бывшего директора НИИТО Михаила Садового пять лет колонии и штраф. Напомним, его обвиняют в хищении свыше 1,3 миллиарда рублей из бюджета при поставках медицинских товаров.

— Обвинение действительно запросило для него наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, а также штраф в размере 850 тысяч рублей, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Приговор экс-директору НИИТО будут оглашать 11 ноября.

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