Синоптики составили точный прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Новосибирске

Синоптики рассказали, какой будет прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Новосибирске.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Многих сибиряков интересует, какой будет прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Новосибирске. Так, первый зимний месяц, по прогнозам синоптиков для новосибирцев может выдаться довольно холодным.
— В декабре средняя температура ниже нормы прогнозируется в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа, — сообщает Гидрометцентр России. — Среднемесячная норма в Новосибирске — -15,5 градуса.
В Январе, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Новосибирске будет в районе нормы. Гидрометцентр России обещает сибирякам небольшие морозы — до -18,3 градусов.
Последний месяц зимы может порадовать сибиряков теплом. По прогнозам синоптиков, температурный фон в феврале будет в районе нормы: в районе -17,5 градусов.
Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они обещают сибирякам пасмурный декабрь, снежный январь и теплый февраль.
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