Синоптики составили точный прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Новосибирске

Синоптики рассказали, какой будет прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многих сибиряков интересует, какой будет прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Новосибирске. Так, первый зимний месяц, по прогнозам синоптиков для новосибирцев может выдаться довольно холодным.

— В декабре средняя температура ниже нормы прогнозируется в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа, — сообщает Гидрометцентр России. — Среднемесячная норма в Новосибирске — -15,5 градуса.

В Январе, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Новосибирске будет в районе нормы. Гидрометцентр России обещает сибирякам небольшие морозы — до -18,3 градусов.

Последний месяц зимы может порадовать сибиряков теплом. По прогнозам синоптиков, температурный фон в феврале будет в районе нормы: в районе -17,5 градусов.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они обещают сибирякам пасмурный декабрь, снежный январь и теплый февраль.

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