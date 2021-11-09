В Новосибирской области достроят два крупных долгостроя благодаря новому масштабному инвестиционному проекту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области началась начали реализовывать еще один масштабный инвестиционный проект. Благодаря ему завершится возведение двух крупных долгостроев — домов по улице Галущака, 15 и улице Есенина, 65. Известно, реализацию каждого МИПа контролирует Правительство Новосибирской области.

Как рассказал замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, в начала текущего года губернатор Андрей Травников подписал 8 распоряжений о реализации МИПов. В настоящий момент в регионе действую 26 проектов, все они находятся на разной стадии. А еще 5 МИПов в скором времени будут реализованы. Благодаря этому дольщики, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получать свыше 23,5 тысяч квадратов жилья. Кроме того, с помощью реализации этих проектов будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных домов суммой, которая превышает 1 миллиард 365 миллионов рублей.

В правительстве уточнили, инициировал новый масштабный инвестиционный проект ООО «СЗ «Союз-Инвест». Согласно условиям, компания обязана передать в собственность дольщиков не менее 258 квадратов жилья. Также на достройку проблемных объектов на по улице Галущака 15 и улице Есенина, 65 выделят 30 миллионов рублей.

— Заместитель министра строительства Алексей Колмаков напомнил, что масштабные инвестиционные проекты — мера государственной поддержки, которая позволяет привлекать к решению проблемы обманутых дольщиков действующих проверенных застройщиков. Они выделяют средства на достройку долгостроев и квадратные метры обманутым дольщикам. В свою очередь застройщикам согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставляется участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов, — напомнили в правительстве.

Масштабные инвестпроекты, как один из наиболее эффективных способов решения вопроса обманутых дольщиков, рассматривает специально созданная комиссия под руководством первого заместителя Председателя Правительств Новосибирской области Владимир Знаткова. В состав комиссии входят члены областного Правительства, представители депутатского корпуса Законодательного собрания региона и руководители мэрии Новосибирска.

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