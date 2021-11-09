Власти США объявили в розыск барнаульского хакера

Хакеру грозит 145 лет тюрьмы
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В США объявили в розыск россиянина Евгения Полянина. Власти обвиняют его в киберпреступлениях. Ему грозит 100 лет тюрьмы в случае признания вины, а совокупности 145 лет. Об этом сообщает министерство юстиции США.
— Мужчину обвиняют в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний. Предполагаемым членам хакерского коллектива REvil инкриминируется июльская атака на IT-фирму Kaseya и на ее клиентов, — сообщает сайт kp.ru.
К слову, ранее объявленный в розыск коллега Полянина, украинец Ярослав Васинский, был задержан в Польше. Он также обвиняется в киберпреступлениях.
Известно, что от рук хакеров пострадали десять американских компаний.
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