Новосибирец попросил Минюст зарегистрировать «Церковь Люцифера». Фото: соцсети.

В Новосибирске местный житель Люцифер Кончаков-Багратион зарегистрировал в министерстве юстиции новую религиозную группу «Церковь Люцифер». В распоряжении редакции КП-Новосибирск оказался документ, в котором мужчина пишет о том, что уверен в том, что Люцифер преобразит мир. Поэтому он считает необходимым зарегистрировать его религиозную группу.

Фото: предоставлено Люцифером Кончаков-Багратионом.

— Люцифер отказался уничтожать наш мир и заступился за людей, пожертвовав всем, что имел. В наказание, Люцифер был лишен своего Божественного статуса, могущества и оставлен на земле, — пишет Кончаков-Багратион в заявлении.

Фото: предоставлено Люцифером Кончаков-Багратионом.

Исходя из данных, написанных в документе, новосибирец хочет возвести «Церковь Люцифера» на улице Пансионат Мочищенский. Саму организацию он указывает, как «Церковь Истинного Хозяина Земли, Князя Мира Сего, Вечно Прекрасного Люцифера».

Напомним, ранее Люцифер Кончаков-Багратион судился с РПЦ за то, что его имя употребляется в негативном ключе. Он считает, что ассоциация с дьяволом порочит его честь и достоинство.

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