Анатолий Локоть потребовал убрать снежные кучи с новосибирских дорог

Анатолий Локоть потребовал убрать кучи снега с новосибирских дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

Анатолий Локоть потребовал качественнее убирать снег в Новосибирске. Мэр заявил, от снежных завалов нужно очистить пешеходные переходы, а также парковочные карманы. Градоначальник сообщил об этом на аппаратном совещании во вторник, 9 ноября.

— Зима только началась, снега еще не так много выпало, а его складирование уже началось. На Фрунзе парковочные карманы уже были заполнены снеговыми отвалами, на Советской на поворотах скопище снега, на пешеходных переходах снег. Что уж говорить, если даже на Красном проспекте возникают вот эти пирамиды. Ставлю задачу — вывезти этот снег. Эту ситуацию считаю ненормальной, — сказал мэр.

Кроме того, градоначальник поручил решить проблему с кадрами в дорожных организациях.

На аппаратном совещании выступил и заммэра Олег Клемешов. Он заявил, что городские дороги посыпают реагентом. Для этих целей приобрели 3424 тонны твердого «Бионорда», 14 000 тонн отсева горных пород и более 12 000 тонн пескосоляной смеси. Также, по его словам, в город поступят еще 11 200 тонн специальных смесей для обработки городских улиц.

— На сегодняшний день готовность зимней техники составляет 72%, укомплектованность дорожными рабочими — 60%, водителями — около 70%, — добавил Олег Клемешов.

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