Поиски новосибирского баскетболиста, пропавшего у подножия Белухи, завершились трагедией. Фото: соцсети.

Поиски новосибирского баскетболиста, пропавшего в горах Алтая, завершились трагедией. Во вторник, 9 ноября, его тело нашли спасатели в районе Аккемской тропы. По данным ГУ МЧС Республики Алтай, сибиряк сорвался с высоты около 150 метров на камни.

— Поиски длились с 5 ноября. Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста, 10 спасателей, разделившись на 3 группы обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке, — напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, 27-летний Виктор Алтухов ушел в одиночный поход на Белуху. Известно, после посещения Аккемского озера планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро или же по верхам через «Каменную избу» до Кучерла.

3 ноября Виктор не вышел на связь, а 5 числа, в день, когда его поход должен был завершиться, он так и не появился. Тогда были организованы масштабные поиски сибиряка. В них участвовали полицейские, спасатели и волонтеры ПСО. Помощь в поисках оказывали и родственники Виктора.

Знакомые Виктора рассказали КП-Новосибирск, что он был спокойным парнем. Играл в баскетбол, стритбол и состоял в Ночной баскетбольной лиге. По их мнению, парень был физически подготовлен к походу.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Алтухова.

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