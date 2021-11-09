Спасатели обнаружили тело пропавшего новосибирского туриста на Алтае

Новосибирец разбился на Алтае в буран. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай\\соцсети

Новосибирский турист Виктор Алтухов погиб на Алтае. Спасатели ГУ МЧС по Республике Горный Алтай обнаружили пропавшего 9 ноября.

— В ходе обследования очередного участка поисков в районе Аккемской тропы спасатели обнаружили погибшего туриста. Он сорвался с высоты около 150 метров на камни. Поиски проводились с 5 ноября, с помощью вертолета был обследован весь маршрут, по которому должен был проходить мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

Родственники пропавшего помогали искать Виктора, подключили к поискам даже пограничников.

— Мы его отговаривали от одиночного похода, но он все равно поехал с палаткой и керосинкой. Маршрут Виктор согласовал с МЧС, нам он был неизвестен. Спасатели предупреждали его о буране, но он был уверен, что все будет нормально. Родители нанимали вертолет со спасателями, но изначально он не смог вылететь из-за погодных условий,— рассказал КП-Новосибирск брат погибшего Николай Алтухов.

Известно, что Виктор переехал из Казахстана, поступил в НЭТИ,

- Потом родители, бабушка, тетя с дядей переехали. Он для нас заложил фундамент. Вся семья сейчас скорбит, - говорит Николай

Редакция КП-Новосибирск соболезнует родственникам погибшего.

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