В СГК прокомментировали плесень в новостройке на Тульской в Новосибирске

Дольщики долгое время не могли получить ключи от своих квартир Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске жители дома на улице Тульской пожаловались на плесень в квартирах из-за плохого отопления. Сибирская генерирующая компания прокомментировала подачу тепла в помещениях.

— Сотрудники СГК ведут регулировку параметров теплоснабжения после ряда магистральных дефектов в левобережье. Регулирование должно улучшить качество теплоснабжения домов, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе компании.

Также в компании отметили, что решат вопрос теплоснабжения до конца недели.

Напомним, ранее дольщики долгостроев на улице Тульская, №80 и №82 объявляли голодовку из-за неполученных ключей от квартир. К тому моменту проблемы более 180 дольщиков оставались нерешенными. Полностью дом был достроен в апреле 2021 года. Дольщики заселились в квартиры, но от проблем не избавились.

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