В полиции Новосибирска проводят проверку после расстрела шарпея компанией на квадроциклах. Фото: предоставлено зоозащитниками.
В полиции Новосибирска прокомментировали расстрел шарпея в Дзержинском районе города. Ранее сообщалось, окровавленного пса нашел прохожий в ЖК Гармония вечером во вторник, 8 ноября.
— Заявление в полицию поступило 8 ноября, оно зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Как ранее писала КП-Новосибирск, собаку, по словам очевидца, расстреляли парни на квадроциклах. Они надели на шарпея намордник и изрешетили его дробью из ружья. Несчастного пса пытались спасти ветеринары, но живодеры не оставили ему ни малейшего шанса на жизнь.
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