В Новосибирске Минтранс будет требовать фотоотчеты с дорожников

Дорожники будут предоставлять фотоотчеты Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске новый глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев потребовал от дорожных служб предоставлять ему фотоотчеты о проделанной работе. Информация об этом появилась в Телеграм-канале «Зона 54».

— Теперь Васильеву будут предоставлять не только бумажные отчеты о кубометрах вывезенного снега, но и фотоснимки самых убранных территорий, — говорится в опубликованном сообщении.

В мэрии Новосибирска на запрос редакции ответили, что сами ждут подтверждения о введении такой практики от Департамента транспорта.

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